Pozzallo – Sono iniziati questa mattina i sopralluoghi dei tecnici per la quantificazione dei danni provocati dal “Ciclone Harry” che nelle giornate del 19/20 gennaio 2026 ha flagellato la Sicilia orientale.

I danni nella città di Pozzallo sono ingenti, trattandosi dell’unico Comune costiero della Provincia di Ragusa. Si è iniziato con i sopralluoghi negli edifici scolastici, negli edifici pubblici, nel litorale, per continuare poi alla verifica delle condizioni delle strade, degli impianti tecnologici e delle strutture sportive, al fine di richiedere alla Regione la dichiarazione dello stato di calamità.

Si spera in una pronta risposta e ad un sostegno economico da parte dello Stato e della Regione. Lascia molto perplessi l’assoluta assenza di attenzione, in questi due difficilissimi giorni, da parte delle Autorità e della Politica Nazionale sul fenomeno che ha colpito così duramente la Sicilia Orientale.

Al Governo della Regione, si chiede un pronto intervento di sostegno per quelle realtà, come Pozzallo, così duramente colpiti dall’evento meteorologico avverso.