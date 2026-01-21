Modica – Reduce da quattro vittorie consecutive, è l’allerta meteo a fermare l’Avimec Modica, che grazie all’ordinanza sindacale che ha chiuso anche tutti gli impianti sportivi della città della Contea per il maltempo che sta flagellando la Sicilia, tornerà solo domani in palestra per preparare la trasferta in casa della nuova capolista Domotek Reggio Calabria in programma domenica pomeriggio nella città dello Stretto.

Un giorno di riposo in più che servirà ai biancoazzurri del presidente Vanni Iacono di tirare il fiato dopo la lunga trasferta e le due ore e mezza di gioco sul campo del Galatone che hanno permesso al sestetto modicano di vincere al tie break e di portare a casa due punti pesanti in classifica.

Un risultato che assume maggiore importanza, visto che nella trasferta in Salento coach Enzo Distefano ha dovuto fare a meno di una pedina importante come Pedro Putini, sostituito egregiamente da Alessandro Cipolloni Save.

Ad analizzare a mente fredda la partita di Galatone e il momento della squadra è proprio il tecnico dell’Avimec Modica.

“Siamo tornati da Galatone – spiega Enzo Distefano – con due punti d’oro, perchè sapevamo già alla vigilia della trasferta in terra leccese delle qualità del roster di Galatone e delle individualità importanti che lo compongono. Oltre alle qualità dell’ex Padura Diaz, infatti, Galatone ha rinforzato la squadra con l’arrivo del nuovo palleggiatore Aloisi e del libero Prospero e ha il blocco dei centrali in grande crescita senza contare la batteria degli schiacciatori. Credo di poter dire, dunque, che Galatone, forse non merita la posizione che occupa in classifica, soprattutto perchè in casa gioca benissimo e sfrutta tantissimo il fattore campo facendolo diventare uno dei più difficili in cui giocare. Una vittoria che assume un valore superiore – continua – anche perchè siamo arrivati alla sfida ‘incerottati’, soprattutto per l’assenza per infortunio del nostro regista Pedro Putini che dopo il problema fisico che ha riportato nell’ultima partita casalinga con Campobasso ho preferito lasciare a casa.

A tal proposito – sottolinea Distefano – non posso che tessere le lodi per Alessandro Cipolloni che ha sostituito il brasiliano in maniera egregia e al meglio delle sue possibilità, soprattutto in una partita così delicata e in un campo difficile. Alessandro ha dimostrato carattere e grinta e crescita tecnica, grazie al grande lavoro fatto in questi anni in palestra e il suo approccio alla partita è stato fondamentale. Anche grazie alle sue giocate, infatti, abbiamo vinto in quel modo il primo set, consentendoci poi di giocare con maggiore fiducia negli altri set, anche se abbiamo subito la rimonta dei padroni di casa nel secondo e terzo parziale. Nel quarto set c’è stato molto equilibrio, ma nei momenti cruciali i ragazzi sono stati più lucidi di Galatone e siamo riusciti a portare la partita al tiebreak, dove siamo partiti forte, siamo stati quasi rimontati del tutto, ma alla fine ci ha pensato capitan Chillemi che si è fatto ancora una volta trovare pronto. Un plauso, quindi va a tutti i ragazzi, ma – conclude Enzo Distefano – da domani subito testa alla trasferta di Reggio Calabria, dove saremo ospiti della nuova capolista che come avevo dichiarato in tempi non sospetti, nel turno precedente si è presa lo scettro del comando grazie alla vittoria sul campo di Castellana. Cercheremo di preparare al meglio questa partita, io personalmente sono fiducioso perchè quando i miei atleti sono chiamati in causa anche dalla panchina sono sicuro del loro apporto più che positivo in ogni situazione”.