Ragusa – Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha alzato al massimo il livello di allerta. In risposta ai bollettini critici diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, è stato ufficialmente disposto il raddoppio del personale operativo su tutto il territorio ibleo.

La misura si è resa indispensabile per fronteggiare l’ondata di maltempo estremo che, a partire dalla mattinata di lunedì, sta colpendo la provincia con raffiche di vento violentissime e piogge incessanti.

Il bilancio delle ultime 24 ore: 80 interventi

Il lavoro dei soccorritori è stato incessante. Tra lunedì e le prime ore di oggi, martedì 20 gennaio, le squadre hanno portato a termine circa 80 interventi di soccorso tecnico urgente. Le principali criticità riscontrate hanno riguardato messa in sicurezza di coperture e tetti danneggiati dalle raffiche, rimozione di alberi abbattuti o rami pericolanti sulle arterie stradali, interventi su antenne televisive e cartelloni pubblicitari divelti dal vento.

Le autorità rinnovano l’appello alla cittadinanza: limitare al massimo gli spostamenti e segnalare tempestivamente situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.