Ragusa – Il Comune di Ragusa informa la cittadinanza sulla viabilità in città in occasione della Maratona di Ragusa in programma per domani 18 gennaio. Ecco nel dettaglio come cambia la viabilità, le indicazioni alla cittadinanza e le variazioni bus urbani.
Maratona di Ragusa: viabilità
- Sarà chiuso il transito veicolare di via Feliciano Rossitto, nel tratto compreso tra il Viale Europa e la Via Aldo Moro dalle ore 07:00 alle ore 10:30 del 18 gennaio 2026;
- Sarà chiuso il transito nei due sensi di marcia, dalle ore 09.00 alle ore 15.00 del 18 gennaio 2026 per tutti i veicoli, ivi compresi i bus urbani, con esclusione solo dei mezzi di soccorso, nelle seguenti vie: Corso Italia, nel tratto compreso tra la Via San Vito e la Via XXIV Maggio; interi tratti di via Monelli, via XXIV Maggio, Corso Mazzini, via Dei Normanni, viale Margherita, via del Portale, Piazza G.B. Odierna; Via Giardino, nel tratto compreso tra la Via Ten. La Rocca e la Piazza G.B. Odierna;
- Vi sarà divieto di sosta, con rimozione forzata: dalle ore 06.00 alle ore 12.00 del 18 gennaio 2026 sulla Via F. Rossitto, nel tratto compreso tra il Viale Europa e la Via Aldo Moro; dalle ore 07.00 alle ore 15.00 del 18 gennaio 2026 sul Corso Vittorio Veneto, nel tratto compreso tra via Mariannina Coffa ed il civ. 120 e sull’intero tratto di via Don Ascenzo Gurrieri.
- Saranno chiuse al transito temporaneamente le strade interessate dalla manifestazione e di tutti gli attraversamenti coinvolti. Nello specifico, sarà fermato il transito dei veicoli unicamente al momento del passaggio degli atleti, fino al transito dell’ultimo concorrente che sarà reso noto dagli organizzatori con apposita staffetta di “Fine gara”. Le strade interessate da questa disposizione sono: Viale Europa, Viale delle Americhe, Via Francesco Ferrucci, Via Madrid, Via Feliciano Rossitto, Via Col. Alfio Russo, Via Aldo Moro, Viale Enzo Ferrari, Via Enrico De Nicola, Via Generale Cadorna, Via Giuseppe Toniolo, Via Aldo Moro, Via Amintore Fanfani, Via Grazia Deledda, S.P. 10, Strada altopiano e Villaggio Cilone, S.P. 116, S.P. 10, S.P. 9, Via Monteracelli (Villaggio 3 Casuzze), Via Ettore Majorana, Via Mariannina Coffa, Via Giacomo Matteotti, Via Dott. Antonio Criscione, Via Giovanna Sortino-Scribano, Via Mario Di Stefano, Via San Vito, Via don Ascenzio Gurrieri, Via Cav. De Stefano, Via Ibla, Via Pezze, Via Ecce Homo, Via del Mercato, Via XI Febbraio, Via Tenente Di Stefano, Via Capitano Bocchieri, Piazza Duomo
- Per evitare il più possibile disagi nei pressi dell’Ospedale Giovanni Paolo II, tra le 9.00 e le 12.00 in primo luogo si consiglia a chi da Ragusa si deve recare a Marina di Ragusa e presso il Comune di Santa Croce (e viceversa) di utilizzare la SP 25 Ragusa – Marina; in secondo luogo si precisa che gli organizzatori consentiranno tempestivamente il transito da e per l’ospedale, e in direzione Santa Croce Camerina e Ragusa, ai residenti e a chi deve entrare e uscire dal Giovanni Paolo II.
- I veicoli in sosta lungo l’itinerario di gara, potranno riprendere la marcia previa autorizzazione del personale dell’organizzazione (che presidierà tutte le intersezioni e alcuni tratti di strade) che dovrà garantire l’effettuazione di tali manovre nel rispetto dei margini di sicurezza necessari ad evitare ogni forma di pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni.
- Autobus urbani: le linee 1 e 3, il 18 gennaio 2026, dalle ore 09:00 alle 15:00 effettueranno il percorso alternativo, sino a Santissimo Trovato. Dalle ore 15:00, le linee di cui sopra riprenderanno il servizio ordinario. Il capolinea bus urbano della linea per Ragusa Ibla, sia in arrivo che in partenza, dalle ore 07.00 alle ore 15.00, sarà spostato sulla Circonvallazione Ottaviano, nel tratto prospiciente la Chiesa del S.S. Trovato.
