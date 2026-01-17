Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo bollettino di allerta per le prossime ore. Una perturbazione di forte intensità, ufficialmente denominata tempesta Harry, sta per abbattersi sulla penisola, portando con sé condizioni meteo avverse che colpiranno in particolare tre regioni a partire da domani. Secondo l’ultimo avviso emesso oggi, 17 gennaio 2026, il transito del ciclone innescherà una fase di spiccata instabilità. Sono attesi piogge e precipitazioni persistenti e di forte entità, temporali o fenomeni violenti accompagnati da una costante attività elettrica e vento forte con raffiche di burrasca che potrebbero causare disagi alla circolazione e alle infrastrutture.

“L’avvicinamento della tempesta Harry determinerà scenari meteorologici critici”, sottolineano i meteorologi militari, evidenziando il rischio di fenomeni atmosferici estremi su diverse aree del territorio. Le previsioni in sintesi annunciano pioggia abbondante e a carattere di rovescio, vento di burrasca con raffiche intense e fulmini. Il bollettino delle ore 13:00 conferma che la perturbazione entrerà nel vivo nelle prossime 24 ore. Si raccomanda ai cittadini delle zone interessate di prestare la massima attenzione e di seguire gli aggiornamenti delle autorità locali.

Allerta Meteo per la tempesta Harry: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 17/01/26. In considerazione dell’approssimarsi della tempesta denominata Harry: si prevedono, dalla mattina di domani, domenica 18 gennaio 2026, e fino a tutta la giornata di dopodomani, lunedì 19 gennaio 2026, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Calabria, con particolare riferimento al settore ionico, e sulla Sicilia orientale; i temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre, venti forti con raffiche di burrasca forte: