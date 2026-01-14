Vittoria – La protesta agricola torna a far sentire la propria voce nel cuore produttivo del sud-est siciliano. Per la mattinata di venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00, il piazzale antistante il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria si trasformerà nel teatro di una nuova mobilitazione dei produttori della fascia trasformata.
L’iniziativa è promossa dal MDA (Movimento Diritti Agricoli) sotto lo slogan “Imprese che resistono”, in stretta collaborazione con il COAPI (Consiglio unitario della mobilitazione nazionale 2025).
Il presidio vedrà la partecipazione di numerosi operatori del settore che arriveranno nel piazzale a bordo dei propri trattori, simbolo di una crisi che sta mettendo a dura prova la tenuta economica delle aziende locali.
Le rivendicazioni: no al Mercosur e giusto prezzo
Due sono i pilastri della protesta che verranno gridati dai manifestanti:
- Il “No” all’accordo Mercosur: Gli agricoltori si scagliano contro i trattati internazionali che favoriscono l’ingresso di merci da paesi extra-UE a prezzi stracciati, denunciando una concorrenza sleale che penalizza la qualità delle produzioni italiane.
- Il diritto al “Giusto Prezzo”: Viene rivendicata con forza una remunerazione equa per i prodotti ortofrutticoli, che permetta di coprire i costi di produzione e garantisca la sopravvivenza dignitosa delle famiglie agricole, troppo spesso schiacciate dalle logiche della grande distribuzione organizzata.
