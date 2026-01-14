Comiso – Il nuovo Questore della provincia di Ragusa ha incontrato il sindaco di Comiso. “ Un garbo istituzionale molto gradito sebbene mi avesse già incontrato come Presidente del LCC”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari.
“Nella mattinata di mercoledì 14 gennaio, ho avuto il piacere di incontrare anche a Comiso il dott. Fazzino, nuovo Questore della provincia di Ragusa, accompagnato dalla Dirigente del locale Commissariato, la dott.ssa Eva Carpintieri – dichiara il sindaco di Comiso-. E’ stato un piacere sopratutto per il garbo istituzionale di volermi fare una visita, dopo avermi già incontrato come presidente del Libero Consorzio. Presente all’incontro anche l’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani, per discutere di Comiso, delle problematiche esistenti, della possibilità di agire in alcuni punti nevralgici della città.
Ringraziando il dott. Fazzino per la sua disponibilità, è fuor di dubbio che la collaborazione fondamentale delle forze dell’ordine sul territorio sarà sempre garantita”.
