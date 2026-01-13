Modica – Incidente stradale oggi intorno alle ore 13 a Modica. Un auto, una Volkswagen Golf, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata, all’ingresso di Modica, zona Sacro Cuore. L’auto ha impattato violentemente contro un muro perimetrale di una villetta per poi terminare la sua corsa cappottandosi su un lato della carreggiata.
Il sinistro si è verificato in prossimità della curva situata nei pressi di una farmacia. Secondo le prime informazioni il conducente dell’auto è uscito dall’abitacolo aiutato da alcuni automobilisti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi.
Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia.
