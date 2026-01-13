Modica – Sarà un momento di preghiera semplice e raccolto quello che accompagnerà l’ultimo saluto a Eliseo Gallo, il ristoratore modicano morto, domenica 11 gennaio, a soli 50 anni per un malore improvviso, un infarto fulminante. La cerimonia si terrà oggi 13 gennaio alle ore 10 nel campo comune del cimitero di Modica.

La notizia del decesso del noto ristoratore Gallo, avvenuto domenica a causa di un improvviso malore cardiaco, ha generato un’ondata di commozione in tutta la città. A soli 50 anni, l’imprenditore — anima della nota trattoria “Ricotta & Co.” — lascia un vuoto incolmabile non solo nel panorama della ristorazione locale, ma soprattutto nella sua famiglia, la moglie e la figlia, alle quali la comunità si è stretta in un abbraccio ideale.

Il rito di oggi rappresenterà l’occasione per i tanti amici, colleghi e concittadini di tributare un ultimo pensiero a un uomo che, con il suo lavoro, aveva saputo farsi apprezzare per la genuinità e il forte legame con le tradizioni del territorio.