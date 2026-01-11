Modica – Una domenica di gennaio che si trasforma in un giorno di profondo dolore per Modica. Oggi è morto per un malore improvviso, infarto fulminante, il noto ristoratore Eliseo Gallo. Aveva 50 anni. Intorno alle 13, Eliseo mentre si trovava all’interno della sua attività di ristorazione al quartiere San Francesco la Cava, a Modica bassa, si è sentito male. I familiari hanno subito allertato i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Eliseo Gallo, titolare della celebre trattoria “Ricotta & Co.”, era molto più di un ristoratore di successo. Con la sua scomparsa, Modica perde una figura carismatica, capace di trasformare la propria attività in un crocevia di incontri, storie e calore umano. Il suo locale non era solo una tappa obbligata per i turisti, ma un approdo sicuro per i modicani, un luogo dove ci si sentiva sempre i benvenuti.

Eliseo è stato un instancabile custode della tradizione culinaria iblea. Attraverso il suo lavoro, ha saputo valorizzare i prodotti del territorio con un’onestà intellettuale e una passione rare. Chiunque varcasse la soglia della sua trattoria veniva accolto dal suo sorriso iconico e da una gentilezza che era diventata il marchio di fabbrica del locale.

La sua figura incarnava l’essenza stessa dell’ospitalità modicana: un mix di competenza professionale e profonda umanità. La perdita di Eliseo Gallo segna un momento di arresto per il comparto economico e sociale del centro storico, privando la città di uno dei suoi interpreti più autentici e amati.

In queste ore, tra i vicoli di Modica e sui social, si rincorrono messaggi di incredulità e commozione. Colleghi, amici e clienti abituali si stringono attorno alla famiglia, ricordando Eliseo come un uomo che ha saputo raccontare, con umiltà e dedizione, la bellezza e i sapori della sua terra.