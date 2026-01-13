Ragusa – Ragusa ieri pomeriggio si è fermata per salutare per l’ultima volta Luigi Spoto, storico e stimato ottico morto all’età di 84 anni. Una folla commossa ha riempito ogni spazio della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, tanto che in molti sono rimasti in piedi, a testimonianza della stima profonda che legava l’intera comunità allo storico professionista.

Le esequie sono state celebrate dal parroco, don Marco Diara, assistito dal diacono Giuseppe Bottone. Durante l’omelia è emerso il ritratto di un uomo che è stato molto più di un commerciante: Luigi conosciuto anche come Gigi Spoto è stato descritto come un “personaggio positivo” per la città capoluogo, un punto di riferimento capace di unire competenza professionale e una rara sensibilità umana. (Foto Bracchitta)