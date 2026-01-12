Modica – Un incidente stradale è avvenuto in via Sant’Antonio Margi a Modica. Una minicar, con a bordo due minorenni, si è ribaltata dopo una manovra d’emergenza, finendo la sua corsa fuori controllo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i due minorenni con diverse ferite al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante e la Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione del traffico. In corso la ricostruzione esatta dell’incidente che pare sia stato causato dalla mancata precedenza di un’altra auto.