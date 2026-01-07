Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con la fortuna della Lotteria Italia. Durante la puntata speciale della trasmissione “Affari Tuoi”, sono stati annunciati i codici dei biglietti che hanno cambiato la vita a migliaia di italiani. Il Lazio si conferma protagonista assoluto: il primo premio da 5 milioni di euro è stato infatti centrato a Roma.

I cinque premi milionari (Prima Categoria)

La distribuzione dei premi maggiori ha toccato diverse località, con una forte concentrazione nella provincia romana. Di seguito il dettaglio delle serie e dei numeri vincenti:

1° Premio (€ 5.000.000): Serie T 270462 – Venduto a Roma

2° Premio (€ 2.500.000): Serie E 334755 – Venduto a Ciampino (RM)

3° Premio (€ 2.000.000): Serie L 430243 – Venduto a Quattro Castella (RE)

4° Premio (€ 1.500.000): Serie D 019458 – Venduto a Jerzu (NU)

5° Premio (€ 1.000.000): Serie Q 331024 – Venduto ad Albano Laziale (RM)

Premi di consolazione: l’elenco completo

Oltre alla prima categoria, l’estrazione ha distribuito una pioggia di vincite su tutto il territorio nazionale, suddivise in tre ulteriori fasce:

Seconda categoria: 30 premi da 100.000 euro ciascuno. Terza categoria: 60 premi da 50.000 euro ciascuno. Quarta categoria: 210 premi da 20.000 euro ciascuno.

Come verificare il proprio biglietto

Per tutti i possessori di tagliandi che non rientrano nella “top 5”, è fondamentale controllare le serie per i premi minori. L’elenco integrale e ufficiale è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sul sito istituzionale della Lotteria Italia. Si ricorda che per la riscossione dei premi è necessario presentare il tagliando integro entro i termini previsti dal regolamento.