Ragusa – “Le recenti minacce rivolte direttamente al sindaco Aiello e l’attacco incendiario con una bottiglia molotov contro un immobile tornato nella disponibilità del Comune di Vittoria costituiscono un grave atto non solo nei confronti della persona che guida l’ente locale, ma anche contro le istituzioni democratiche e i principi di legalità e civiltà che tutti siamo chiamati a tutelare” – dichiara il portavoce di Europa Verde Ragusa, Angelo Iemulo –.

“Esprimiamo piena solidarietà al sindaco Aiello, al quale riconosciamo alti valori e significative capacità politiche e amministrative, e condanniamo con fermezza ogni atto di violenza a carattere intimidatorio e antidemocratico. Rinnoviamo inoltre la nostra totale fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura, affinché possano fare rapidamente luce sui fatti e assicurare i responsabili alla giustizia”.