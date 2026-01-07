Ragusa – Una nuova scuola apre le porte alla città. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha annunciato ufficialmente l’inaugurazione del nuovo asilo nido situato in via Australia, fissata per mercoledì prossimo alle ore 10:30.

L’opera rappresenta un tassello fondamentale per il potenziamento dei servizi all’infanzia nel capoluogo ibleo, rispondendo alle crescenti esigenze delle famiglie residenti nella zona.

Dopo la conclusione dei lavori strutturali, avvenuta circa un mese fa, gli uffici comunali e le ditte incaricate hanno completato le ultime fasi burocratiche e logistiche. Nelle scorse settimane sono stati infatti portati a termine i collaudi tecnici di sicurezza e sono stati posizionati gli arredi pensati per i piccoli alunni.

Le parole del Sindaco

Attraverso i propri canali ufficiali, il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “La foto che vedete risale a un mese fa, quando il cantiere era stato appena chiuso. Da quel momento non ci siamo fermati, lavorando sui collaudi e l’allestimento degli spazi. Ora siamo pronti: mercoledì inaugureremo l’asilo. Ragusa ha ufficialmente una nuova scuola.”

L’apertura del nuovo asilo nido di via Australia si inserisce in un piano più ampio di edilizia scolastica che mira a rendere Ragusa una città sempre più a misura di bambino, garantendo spazi moderni, sicuri e funzionali.