Vittoria – Un pomeriggio che rischiava di trasformarsi in tragedia si è concluso con un atto di straordinario altruismo a Vittoria. Protagonista della vicenda è il fotoreporter Fabio Baglieri, autore di un salvataggio provvidenziale che ha sottratto una famiglia a un incendio divampato nella propria casa.

Baglieri stava transitando casualmente in zona quando ha notato una densa colonna di fumo nero sprigionarsi da un’abitazione. Mentre si apprestava a lanciare l’allarme ai Vigili del Fuoco, la situazione è precipitata: dall’interno della casa sono giunte le grida disperate di donne e bambini.

Senza attendere l’arrivo dei soccorsi e sfidando le fiamme che stavano già avvolgendo l’ingresso, il giovane fotoreporter ha deciso di fare irruzione nell’edificio. Con estremo coraggio, è riuscito a individuare i presenti e a portarli fuori sani e salvi prima che il rogo prendesse definitivamente il sopravvento.

La notizia ha fatto immediatamente il giro della città, è arrivata al sindaco Francesco Aiello, che ha voluto rendere omaggio al concittadino con un sentito messaggio pubblico che riportiamo di seguito: “Ho appreso da pochi minuti del gesto eroico del nostro concittadino, il fotoreporter Fabio Baglieri. Questo giovane, oggi, mentre era in transito in un luogo della nostra città, ha visto fuoriuscire da una casa, una colonna di fumo nero. In un primo momento ha pensato di avvisare i pompieri, ma le grida di donne e bambini che ha sentito e che provenivano da quella casa, lo hanno indotto, senza alcuna esitazione e con grande coraggio, a entrare nonostante le lingue di fuoco e a mettere in salvo le persone che si trovavano all’interno. Bravo Fabio Baglieri, grazie a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale per il gesto eroico e altruista. Domani chiederò ai miei collaboratori, di invitarti al Municipio, per ringraziarti personalmente”.

L’episodio ha suscitato profonda ammirazione tra i residenti, che ora chiedono un riconoscimento formale per il giovane professionista che, con il suo sangue freddo, ha evitato che un banale incidente domestico si trasformasse in un dramma.