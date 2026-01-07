Ragusa – La SuperConveniente Virtus Ragusa inciampa al PalaTracuzzi (90-89) e, nel derby valido per la 14.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale, lascia i due punti alla Basket School Messina. La formazione di coach Sidoti riesce a portarla a casa nonostante i brividi nel finale, in cui vanifica il vantaggio un parziale di 0-8 che aveva ridato l’inerzia agli ospiti. Decide un canestro di Busco. Per la Virtus è la terza sconfitta in stagione, che non preclude però la possibilità di chiudere al primo posto il girone d’andata se – nella gara di domenica prossima al PalaPadua – arriverà una vittoria contro Rende.

La Virtus paga un primo quarto non all’altezza sotto il profilo difensivo, in cui la squadra di coach Di Gregorio concede 31 punti ai rivali (specie a Chakir, determinante nel pitturato). Costruisce un’ottima rimonta nel secondo, grazie a un’ottima prestazione di Piscetta. Poi regna l’equilibrio per tutto la ripresa, con alcuni strappi da una parte e dall’altra. Chakir, Warden e Marinelli tengono a bada le sfuriate di Ragusa e permettono alla Ecojump di presentarsi all’ultimo mini intervallo con un possesso di margine (67-64 al 30′). Nell’ultimo parziale la battaglia agonistica sale di tono: la Virtus scappa fino al +5 con un ottimo contributo della panchina, ma nella metà campo difensiva manca ancora un pizzico di continuità. Messina prima impatta a quota 80, poi – approfittando anche dell’uscita di Brown con 5 falli – costruisce un parziale che la spinge fino al +7 con Chakir. A quel punto arriva la reazione della SuperConveniente, che con Lanzi, Peterson e Fabi sovverte il punteggio (88-89), ma subisce canestro da Busco a 47″ dal termine. Gli ultimi possessi sono convulsi, Ragusa ha due volte l’opportunità per tornare avanti, ma non ha sorte.

Ecco il commento di coach Massimo Di Gregorio a fine gara: “E’ una partita che si è decisa negli ultimi possessi, ma ciò che non è andato – per quanto ci riguarda – è l’assenza di costanza nella metà campo difensiva. Se subisci 90 punti fuori casa è difficile vincere. Siamo riusciti a segnarne 89, sbagliando anche qualche tiro aperto, ma onestamente dobbiamo essere molto più attenti e concentrati in difesa, limitando gli alti e bassi. Da domani penseremo a Rende, perché in questo campionato, come si è visto, non esistono le partite facili. Tutte meritano la stessa applicazione, in attacco e in difesa, per 40 minuti. Sotto questo profilo dobbiamo crescere”.

IL TABELLINO

Ecojump Basket School Messina-SuperConveniente Virtus Ragusa 90-89

Ecojump Basket School Messina: Lo Iacono 4, Marinelli 15, Vinciguerra 11, Iannicelli 4, Chakir 23, Cangemi ne, Beltadze 9, Warden 20, Contaldo ne, Busco 4, Serraino ne, Sakovic ne. All. Sidoti.

SuperConveniente Virtus Ragusa: Brown 9, Cardinali 2, Piscetta 12, Fabi 12, Tumino 6, Adeola 15, Guastella ne, Peterson 14, Lanzi 8, Ianelli 11. All. Di Gregorio.

Arbitri: Tartamella di Erice e Fiannaca di Porto Empedocle

Parziali: 31-18; 44-43; 67-63.

Note. Usciti per cinque falli: Brown (R)