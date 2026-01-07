Ragusa – “I dati ufficiali da poco pubblicati confermano che i weekend de “Le vie dei tesori” sono uno straordinario momento di crescita culturale e turistico, capaci di portare dentro la nostra storia migliaia di visitatori tra ottobre e novembre”. Lo afferma il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

“Con 13.975 visitatori e un +144% rispetto al 2024 (anno già di crescita), Ragusa è la prima città per aumento delle presenze, terza in valore assoluto dietro solo Palermo e Catania.

Un risultato che va dal Centro storico ai siti naturalistici, da condividere con tutti gli operatori di settore e con chiunque abbia collaborato, ma soprattutto con gli studenti e i tanti volontari.

Ps: anche i dati sul Natale – conclude il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – si preannunciano più che positivi: la destagionalizzaziome tanto attesa diventa pian piano realtà condivisa. Ora al lavoro per un febbraio tutto dedicato alle coppie e al San Valentino”.