Ragusa – Il nuovo anno in compagnia della 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima” si apre con un appuntamento di grande fascino, che unisce rigore classico e libertà espressiva. Sabato 10 gennaio, alle ore 20.30 (ingresso del pubblico dalle 20.00), l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà “Bizzarrie su 10 corde: percorsi dall’Italia al Sudamerica”, con protagonisti il violinista Roberto Noferini e il chitarrista Donato D’Antonio.

Il concerto propone un viaggio musicale che prende le mosse dalla grande scuola italiana, richiamandone lo spirito più brillante e virtuosistico, con pagine ispirate alla scrittura musicale ottocentesca, nel solco di compositori come Gioachino Rossini e Nicolò Paganini. Una musica in cui cantabilità, slancio tecnico e fantasia espressiva diventano il punto di partenza per un percorso che, attraverso una scrittura vivace e ricca di contrasti, si apre progressivamente a sonorità più calde, ritmi avvolgenti e atmosfere suggestive che rimandano al mondo sudamericano. Energia e lirismo, precisione formale e libertà timbrica convivono in un intenso scambio tra il violino di Roberto Noferini e la chitarra di Donato D’Antonio.

«Il programma del prossimo concerto evoca stili e atmosfere molto diverse tra loro – spiega Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – ma unite da una stessa tensione espressiva.

È un racconto sonoro che passa dalla brillantezza e dall’eleganza del repertorio italiano a paesaggi musicali più istintivi e colorati, dove ritmo e melodia si fondono in modo naturale e parlano direttamente alle emozioni. Un inizio d’anno che invita all’ascolto profondo e alla scoperta».

Roberto Noferini e Donato D’Antonio condividono un’intesa musicale consolidata da anni di attività comune. Il duo, nato nel 2007, si è esibito in rassegne, festival ed eventi musicali in Italia e all’estero, raccogliendo apprezzamenti di pubblico e critica. Entrambi vantano importanti esperienze internazionali come solisti e cameristi e un repertorio ampio, che esplora le possibilità espressive del dialogo tra violino e chitarra. Nel 2021 hanno pubblicato il loro primo lavoro discografico, un CD dedicato a Nicolò Paganini, accolto con grande favore dalla critica specializzata e trasmesso da diverse emittenti radiofoniche.