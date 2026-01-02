La Sicilia è interessata oggi, venerdì 2 gennaio 2026, da una nuova allerta meteo legata ai venti di Libeccio, che nelle zone più esposte della costa tirrenica e del versante occidentale potranno raggiungere raffiche di 90–100 km/h. La Protezione Civile regionale segnala condizioni di burrasca forte, con possibili disagi alla viabilità e ai collegamenti marittimi.

La perturbazione atlantica in arrivo porterà nuvolosità diffusa nelle ore notturne e del mattino, con piogge deboli e sparse soprattutto nelle aree interne e meridionali. Nel pomeriggio è previsto un miglioramento, con schiarite sempre più ampie e temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti.

I mari risulteranno molto mossi o agitati, in particolare nello Stretto di Sicilia, dove sono possibili ritardi o sospensioni dei collegamenti con le isole minori.

Allerta meteo Sicilia 2 gennaio 2026: venti di Libeccio fino a 100 km/h e mare agitato

📌 ALLERTA METEO SICILIA — 2 GENNAIO 2026

* Venti di Libeccio fino a 100 km/h

* Mare molto mosso o agitato

* Piogge deboli e sparse

* Miglioramento nel pomeriggio

* Temperature in aumento

* Zone più esposte: costa tirrenica e Sicilia occidentale