Come richiedere SPID in breve
Per richiedere SPID devi preparare i documenti, scegliere un gestore, registrarti online, effettuare il riconoscimento e attivare le credenziali. La procedura può richiedere da 5 minuti a 24 ore, a seconda del provider scelto.
Richiedere lo SPID è fondamentale per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Questa guida ti accompagna passo‑passo con istruzioni chiare, confronti tra gestori e soluzioni ai problemi più comuni.
Cos’è lo SPID e perché è indispensabile oggi
Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti tramite credenziali sicure.
A cosa serve lo SPID nella vita quotidiana
- Accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico
- Richiedere bonus e agevolazioni
- Consultare il cassetto fiscale
- Iscrivere i figli a scuola
- Accedere ai servizi comunali
Differenze tra SPID, CIE e CNS
- SPID: credenziali + OTP
- CIE: carta elettronica + PIN + NFC
- CNS: smart card o chiavetta USB
Chi può richiedere SPID
- Maggiorenni
- Italiani all’estero
- Stranieri residenti in Italia
Documenti necessari per richiedere SPID
- Documento d’identità valido
- Tessera sanitaria o codice fiscale
- Email personale
- Numero di cellulare personale
Come scegliere il miglior gestore SPID
Criteri di scelta
- Costo
- Velocità di rilascio
- Modalità di riconoscimento
- Assistenza
Confronto tra i principali gestori
Poste Italiane
Riconoscimento via web, app o in ufficio postale. Primo anno gratuito.
InfoCert
Riconoscimento via webcam, CIE, CNS o firma digitale.
InfoCamere
Ideale per imprese e professionisti.
Aruba
Riconoscimento digitale rapido.
Namirial
Ottima assistenza e riconoscimento online.
Come richiedere SPID: procedura passo‑passo
- Registrati sul sito del gestore SPID
- Inserisci i tuoi dati personali
- Carica i documenti richiesti
- Scegli la modalità di riconoscimento
- Attiva le credenziali SPID
1. Registrazione
Accedi al sito del provider e clicca su “Registrati”.
2. Inserimento dati
Compila i campi con nome, cognome, codice fiscale, email e cellulare.
3. Caricamento documenti
Carica foto nitide di documento d’identità e tessera sanitaria.
4. Riconoscimento
- Webcam
- CIE
- CNS
- Firma digitale
- Bonifico
- In presenza
5. Attivazione credenziali
Riceverai username, password e metodo OTP.
Livelli di sicurezza SPID
- Livello 1: accesso base
- Livello 2: password + OTP
- Livello 3: dispositivi certificati
Costi aggiornati SPID
- SPID gratuito con molti provider
- Poste: 6€ dal secondo anno
- Riconoscimento in presenza: 10–12€
Dove si può usare lo SPID
- INPS
- Agenzia delle Entrate
- Fascicolo Sanitario
- Servizi comunali
- Banche e assicurazioni
Problemi comuni e soluzioni
SPID non si attiva
Controlla email di conferma e stato della pratica.
OTP non arriva
Verifica numero certificato, app aggiornata e rete.
Documento non riconosciuto
Usa foto nitide e senza riflessi.
Recupero credenziali
Ogni provider offre procedure dedicate.
FAQ: risposte rapide
Quanto tempo ci vuole per ottenere SPID
Per ottenere SPID servono da 5 minuti a 24 ore, a seconda del gestore e della modalità di riconoscimento scelta.
Cosa serve per richiedere SPID
Serve un documento d’identità valido, la tessera sanitaria, un indirizzo email personale e un numero di cellulare.
Posso richiedere SPID senza smartphone
Sì, ma alcune modalità richiedono app o SMS. In alternativa puoi usare il riconoscimento in presenza.
Posso avere più SPID
Sì, puoi avere più identità SPID rilasciate da provider diversi.
SPID per stranieri
I cittadini stranieri residenti in Italia possono richiedere SPID con permesso di soggiorno valido e documento riconosciuto.
Il modo più semplice per richiedere SPID è scegliere un gestore rapido, preparare i documenti e completare il riconoscimento online. In pochi minuti potrai accedere a tutti i servizi digitali della PA.
