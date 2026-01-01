Ragusa – “Nell’ambito della Missione 4 PNRR – Istruzione e Ricerca – “Piano e riqualificazione edilizia scolastica” – afferma l’assessore all’Edilizia scolastica di Ragusa, Gianni Giuffrida – il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a bando risorse per finanziare interventi di adeguamento alla normativa antincendio e di messa in sicurezza delle scuole tramite un avviso rivolto a Comuni, Città Metropolitane e Province.

Tramite un lavoro sviluppato già nei mesi scorsi, il nostro Comune ha partecipato con ottimi risultati: dei 6 progetti presentati (il massimo consentito per i Comuni capoluogo), 5 sono stati finanziati e 1 è stato ammesso in graduatoria e potrà quindi essere ripescato.

Si tratta dei progetti per i plessi Diodoro Siculo, Cesare Battisti, Ecce Homo, Quasimodo (via Portovenere), Vann’Antò, che complessivamente hanno ottenuto risorse pari a 860.000 €. In graduatoria anche la Palazzello Cervino, che potrà essere recuperata tramite scorrimento”. “Per mesi abbiamo lavorato per l’adeguamento della sicurezza delle nostre scuole alla nuova normativa antincendio – prosegue l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – con un monitoraggio approfondito e strutturato oltre che con interventi realizzati direttamente dal Comune.

A seguito di un’interlocuzione con Anci e col Ministero, abbiamo deciso di cogliere l’opportunità di questo bando che, grazie al lavoro ottimamente svolto dai nostri Uffici, rappresenterà un supporto concreto per innalzare il livello di sicurezza delle nostre scuole.”