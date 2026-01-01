Scicli – La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche del Mare ha avviato la procedura di selezione per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del mare” per l’anno 2026, prevedendo l’assegnazione di un contributo pari a un milione di euro in favore del Comune selezionato, finalizzato alla realizzazione di un programma annuale di attività di valorizzazione della cultura del mare, della biodiversità marina, dell’economia del mare e dell’uso sostenibile delle risorse marine.

L’Avviso ministeriale e le relative Linee guida attribuiscono particolare rilievo alla condivisione progettuale con altri enti territoriali e con soggetti pubblici e privati portatori di interessi presenti sul territorio, nonché alla capacità delle amministrazioni locali di attivare reti, collaborazioni e forme di partenariato, anche pubblico–privato, in grado di rafforzare la qualità e l’impatto della candidatura.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 24 dicembre 2025, il Comune di Scicli ha espresso formale atto di indirizzo per la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del titolo di Capitale italiana del mare 2026, demandando alle strutture competenti l’adozione degli atti necessari alla predisposizione del dossier di candidatura.

Il Comune di Scicli, per la propria posizione geografica, per la storia e le tradizioni marinare, per il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il ruolo che il mare ha avuto e continua ad avere nello sviluppo economico e sociale della comunità locale, intende presentare una candidatura ampia, qualificata e rappresentativa, capace di valorizzare il contributo del territorio nella sua pluralità di esperienze, competenze e iniziative.

In tale prospettiva, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno acquisire proposte, contributi e manifestazioni di disponibilità da parte di soggetti pubblici e privati interessati a partecipare, a vario titolo, alla candidatura del Comune di Scicli.

Il Comune di Scicli intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione alla candidatura del Comune al titolo di Capitale italiana del mare 2026, mediante il coinvolgimento di enti territoriali e di soggetti pubblici e privati portatori di interessi qualificati presenti sul territorio.

Finalità dell’Avviso

Il presente Avviso è finalizzato a:

favorire il coinvolgimento del sistema territoriale nella candidatura del Comune di Scicli;

raccogliere contributi, proposte, iniziative, idee e competenze coerenti con le finalità del titolo;

sostenere la costruzione di un programma annuale integrato di attività e interventi di valorizzazione e fruizione della cultura del mare;

individuare possibili forme di collaborazione e partenariato, anche di natura pubblico–privata, da valorizzare nel dossier di candidatura.

Il presente Avviso ha carattere esplorativo e non vincolante e non costituisce procedura di affidamento né determina l’assunzione di obbligazioni giuridiche in capo al Comune.

Soggetti destinatari

Possono presentare manifestazione di interesse:

enti pubblici e istituzioni;

altri Comuni ed enti territoriali;

università, enti di ricerca e istituti di formazione;

enti del Terzo Settore;

fondazioni, associazioni e organismi culturali;

imprese, cooperative, consorzi e operatori economici;

soggetti operanti nei settori della pesca, del turismo, dell’economia del mare, dell’ambiente, della cultura e dei servizi.

È ammessa la partecipazione sia in forma singola sia in forma associata.

Ambiti di interesse

Le manifestazioni di interesse potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

valorizzazione della cultura e dell’identità marinara;

tutela ambientale, biodiversità marina e costiera;

economia del mare, pesca, tradizioni e mestieri storici;

turismo sostenibile e servizi di accoglienza;

rigenerazione e valorizzazione di spazi e beni legati al mare;

innovazione tecnologica e divulgazione;

educazione, formazione e sensibilizzazione;

eventi culturali, scientifici e artistici a tema marittimo.

Modalità e termini di presentazione

I soggetti interessati dovranno trasmettere una manifestazione di interesse contenente:

una breve presentazione del soggetto proponente;

una descrizione sintetica della proposta, dell’iniziativa o del contributo;

l’eventuale disponibilità a partecipare a forme di partenariato;

i recapiti del referente.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il 15 gennaio 2026, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it, indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse – Capitale italiana del mare 2026”.

Valutazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni pervenute saranno esaminate dal Comune di Scicli ai fini della predisposizione del dossier di candidatura.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di:

integrare, rimodulare o aggregare le proposte pervenute;

valorizzare i contributi ritenuti maggiormente coerenti con la visione complessiva della candidatura.

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun diritto automatico all’inserimento nel progetto finale.