La Sicilia si affaccia al 2026 con un arsenale di misure economiche senza precedenti. Grazie all’attuazione del PR FESR 2021-2027 e all’impiego dei fondi extra-regionali, il Governo Siciliano ha varato una serie di “bonus” mirati a proteggere il potere d’acquisto delle famiglie e a rilanciare la competitività delle imprese. In un contesto segnato ancora dall’instabilità dei prezzi energetici e dall’isolamento geografico, queste agevolazioni rappresentano un’ancora di salvezza e un volano di sviluppo.

In questa guida, analizzeremo ogni singolo bando attivo e in arrivo, con istruzioni precise su come navigare tra i portali della Regione e dell’IRFIS per ottenere il massimo dei benefici previsti per il 2026.

Indice

1. Il contesto: perché il 2026 è l’anno dei Bonus

La Regione Siciliana ha dovuto accelerare la spesa dei fondi comunitari per evitare il disimpegno automatico, convogliando miliardi di euro in incentivi diretti. La strategia adottata dal Governo Regionale si muove su due binari: la semplificazione (attraverso la piattaforma IncentiviSicilia.it) e la sostenibilità (premialità per chi investe in green economy).

Per i cittadini della provincia di Ragusa, così come per il resto dell’isola, comprendere il funzionamento di questi meccanismi è essenziale per non perdere opportunità che hanno scadenze “a sportello” molto brevi.

2. Bonus Famiglie: IRFIS, ISEE e sostegno al reddito

Il pacchetto famiglie per il 2025/2026 è centrato sull’abbattimento del costo della vita. La misura regina è gestita dall’IRFIS FinSicilia e riguarda l’abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo.

2.1 Requisiti ISEE e massimali

Per accedere ai contributi IRFIS 2026, il nucleo familiare deve presentare un ISEE non superiore a 30.000 euro. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che copre fino al 70% degli interessi dovuti su finanziamenti per l’acquisto di beni necessari. Il massimale erogabile è di 5.000 euro per nucleo familiare.

2.2 Beni finanziabili

Elettrodomestici: Solo se di classe energetica elevata per garantire il risparmio in bolletta.

Solo se di classe energetica elevata per garantire il risparmio in bolletta. Mobili e Arredi: Per la prima abitazione sita in Sicilia.

Per la prima abitazione sita in Sicilia. Mobilità: Auto elettriche, ibride o termiche a basse emissioni, oltre a biciclette a pedalata assistita.

⚡ I 3 Bonus Top da richiedere a Gennaio 2026

Bonus Energia PMI Apertura 12 Gennaio 2026 Fondo perduto fino al 60% Bonus Voli Valido fino al 28 Febbraio 2026 Sconto 25-50% residenti Bonus Famiglia Attivo tutto il 2026 Rimborso interessi IRFIS

3. Imprese: Bando energia e digitalizzazione PMI

L’attenzione per le imprese nel 2026 è quasi interamente rivolta alla transizione ecologica. Il bando più importante è “Sicilia Efficiente”, che mette a disposizione 89 milioni di euro per abbattere i costi energetici delle PMI.

3.1 Click Day: 12 Gennaio 2026

Segnate questa data. L’invio delle domande avverrà tramite procedura a sportello. Le imprese potranno ottenere contributi per l’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e per la riqualificazione degli edifici industriali. Per le piccole imprese, l’intensità dell’aiuto arriva al 60% dell’investimento totale.

4. Bonus Voli 2026: Sconti e proroghe per residenti

Nonostante le polemiche sul caro-prezzi, la Regione ha confermato la proroga del bonus voli fino al 28 febbraio 2026. Si tratta di una misura fondamentale per garantire la continuità territoriale.

Sconto Standard: 25% per tutti i residenti in Sicilia.

25% per tutti i residenti in Sicilia. Sconto Maggiorato: 50% per studenti, disabili e residenti con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Le rotte coperte includono tutti i voli nazionali verso Roma, Milano e gli altri principali hub italiani. La domanda va caricata sulla piattaforma SiciliaPei entro 30 giorni dalla data del volo.

5. Occupazione: Incentivi per giovani e donne

Il mercato del lavoro siciliano nel 2026 beneficia di una dote extra. Le aziende che assumono personale a tempo indeterminato possono cumulare gli sgravi nazionali con il Bonus Occupazione Sicilia. Questo incentivo prevede un contributo una tantum fino a 10.000 euro se il lavoratore è un giovane under 35 o una donna residente in un’area svantaggiata della regione.

6. Focus Ragusa: Bandi Agricoltura e Turismo

Nella nostra provincia, il settore agricolo e quello turistico-ricettivo giocano un ruolo primario. Per il 2026, il CSR Sicilia prevede bandi specifici per l’ammodernamento delle serre nel litorale (Scicli, Ispica, Vittoria) e per il miglioramento dell’efficienza irrigua.

Nel comparto turismo, sono attesi contributi per la digitalizzazione dei B&B e delle case vacanza, con voucher fino a 10.000 euro per l’acquisto di software gestionali e sistemi di domotica.

7. Checklist documenti: Cosa preparare per il 2026

Non farti trovare impreparato! Ecco cosa ti serve:

✅ SPID Livello 2: Indispensabile per ogni portale regionale.

Indispensabile per ogni portale regionale. ✅ ISEE 2026: Va richiesto subito dopo il 1° gennaio.

Va richiesto subito dopo il 1° gennaio. ✅ Firma Digitale: Obbligatoria per i legali rappresentanti di impresa.

Obbligatoria per i legali rappresentanti di impresa. ✅ DURC: Assicurati che l’azienda sia in regola con i contributi.

Assicurati che l’azienda sia in regola con i contributi. ✅ Diagnosi Energetica: Necessaria per i bandi fotovoltaico.

8. FAQ – Risposte alle domande più frequenti

È possibile cumulare il Bonus Sicilia con i bonus nazionali?

Sì, nella maggior parte dei casi i bonus regionali sono cumulabili con le detrazioni statali (come il Bonus Mobili nazionale), a patto di non superare il 100% della spesa sostenuta.

Cosa succede se i fondi finiscono subito?

Molti bandi 2026 operano con procedura a sportello. Una volta esaurito il plafond, le domande vengono messe in lista d’attesa nel caso di rifinanziamenti futuri.

Dove posso controllare lo stato della mia domanda?

Per i bonus voli il portale è SiciliaPei; per i bonus imprese e famiglia è il sito ufficiale dell’IRFIS o il portale IncentiviSicilia.it.