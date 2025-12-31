Il panorama della riscossione italiana si appresta a vivere una trasformazione profonda. Con gli articoli 23 e 24 del DDL Bilancio 2026, il Governo introduce la Rottamazione Quinquies, un provvedimento che non è solo una sanatoria, ma una vera e propria strategia strutturale per snellire il magazzino dei crediti deteriorati e offrire a cittadini e imprese un percorso di rientro sostenibile.

Il perimetro del beneficio: cosa rientra nello sconto

La nuova definizione agevolata copre un arco temporale di ben 23 anni: sono ammessi i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Cosa si risparmia? Aderire significa eliminare totalmente dal conteggio:

Sanzioni amministrative e tributarie.

Interessi di mora.

Aggio di riscossione.

Il contribuente dovrà versare esclusivamente la quota capitale, le spese di notifica e gli oneri legati a eventuali procedure esecutive. La misura include debiti per Irpef, Iva, Irap, contributi Inps e tributi locali (Imu, Tari) se gestiti da ADER. Per le multe stradali, lo stralcio riguarda solo gli interessi e le maggiorazioni, mentre la sanzione principale resta dovuta.

Calendario e piani di rientro: fino a 9 anni per pagare

La Quinquies offre una flessibilità senza precedenti, slegata dalle rigide regole ordinarie della riscossione:

Soluzione unica: Saldo entro il 31 luglio 2026 .

Saldo entro il . Piano rateale: Fino a un massimo di 54 rate bimestrali , con un orizzonte che si spinge fino al 2035 .

Fino a un massimo di , con un orizzonte che si spinge fino al . Costi della dilazione: Sulle rate successive alla prima, dal 1° agosto 2026, si applicherà un interesse fisso del 4% annuo.

Nota sulla decadenza: Il sistema è rigoroso. Il mancato versamento di due rate (anche non consecutive) annulla i benefici, trasformando i pagamenti effettuati in semplici acconti sul debito originario.

Come presentare la domanda entro aprile 2026

La procedura è esclusivamente digitale. Gli interessati dovranno inviare l’istanza tramite il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione entro la scadenza perentoria del 30 aprile 2026. Nella domanda bisognerà specificare quali cartelle definire e il numero di rate desiderato. Entro il 30 giugno 2026, l’Ente risponderà con il prospetto delle somme dovute e i bollettini per il pagamento.

Protezione immediata per chi aderisce

L’invio della domanda genera uno “scudo” legale istantaneo:

Stop alle esecuzioni: Vengono sospesi pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi non ancora conclusi.

Vengono sospesi pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi non ancora conclusi. Regolarità fiscale: Il contribuente ottiene immediatamente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Il contribuente ottiene immediatamente il (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Prescrizione: I termini di prescrizione del debito restano congelati per tutta la durata del piano.

La “seconda chance” per i decaduti e il ruolo dei Comuni

Una novità di rilievo riguarda la riammissione di chi era uscito dalle precedenti rottamazioni (Ter e Quater): la Quinquies funge da nuova opportunità anche per loro. Inoltre, la norma si apre al mondo del sovraindebitamento e della crisi d’impresa, garantendo la prededucibilità dei pagamenti.

Autonomia locale (Art. 24): La Manovra non impone la sanatoria agli enti territoriali, ma li autorizza a procedere. Comuni e Regioni potranno varare regolamenti propri per stralciare sanzioni e interessi su entrate locali (anche extratributarie come affitti e rette), godendo di piena autonomia decisionale rispetto al Ministero dell’Economia.

Perché conviene aderire?

In molti casi, la Rottamazione Quinquies permette un abbattimento del debito complessivo che sfiora il 60%. Per professionisti e imprese, rappresenta l’occasione definitiva per ripulire il bilancio, evitare azioni cautelari e spalmare il dovuto in un decennio, trasformando un’emergenza fiscale in una spesa programmabile.