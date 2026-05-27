La Sala Convegni “Gianni Molè” di Ragusa ospiterà venerdì 29 maggio alle 18 la presentazione del volume “Luigi Capuana e Gesualdo Bufalino a Cava d’Ispica. Eros e Thanatos tra letteratura ed archeologia”. L’incontro si terrà al Palazzo della Provincia e vedrà la partecipazione degli autori Giovanni Di Stefano ed Evelina Barone.

Il libro propone un percorso tra narrativa, memoria e patrimonio archeologico, ricostruendo il legame tra Cava d’Ispica e due figure centrali della letteratura siciliana come Luigi Capuana e Gesualdo Bufalino.

L’iniziativa culturale si aprirà con i saluti istituzionali della presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.

Interverranno anche la professoressa Rosalba Galvagno e il professore Giuseppe Traina dell’Università degli Studi di Catania.

Il volume unisce contributi letterari e fotografici. Accanto ai testi di Giovanni Di Stefano ed Evelina Barone trovano spazio le immagini di Antonino Lauretta, dedicate ai paesaggi e ai siti storici della cava.

Nel libro, Cava d’Ispica viene raccontata come luogo simbolico della memoria siciliana, tra archeologia rupestre, atmosfere narrative e riferimenti ai temi dell’eros e della morte presenti nelle opere dei due scrittori.

La presentazione rientra tra gli appuntamenti culturali promossi nel territorio ibleo per valorizzare i luoghi identitari della provincia di Ragusa e il rapporto tra patrimonio storico e produzione letteraria.