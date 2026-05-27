La CGIL Ragusa presenta il 27 maggio alle ore 9.30, nel Salone di Piazza T. Bruno a Ragusa, un incontro dedicato al dumping contrattuale e ai dati del Rapporto CNEL sul mercato del lavoro. Al centro del confronto ci sono contratti al ribasso, qualità dell’occupazione e impatti su salari e diritti.
L’appuntamento si inserisce in un contesto territoriale in cui il tema della contrattazione collettiva torna a essere centrale per imprese e lavoratori.
Secondo quanto illustrato dalla organizzazione, il fenomeno dei contratti “deboli” rischia di alterare la concorrenza tra aziende e ridurre le tutele sociali.
Nel corso della mattinata saranno presentati i dati del report elaborato dalla CGIL Ragusa sul territorio provinciale e approfonditi i contenuti del Rapporto CNEL sul mercato del lavoro.
L’iniziativa prevede anche un confronto pubblico con rappresentanti istituzionali e del mondo del lavoro, con l’obiettivo di leggere le trasformazioni in corso nel sistema produttivo locale.
Il dibattito si aprirà alle ore 10 con la moderazione della giornalista Viviana Sammito e gli interventi di rappresentanti sindacali, istituzionali e tecnici.
Tra i relatori figurano il segretario generale della CGIL Ragusa Giuseppe Roccuzzo, la delegata del commercio Natalia Meli e il direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro Giovanni Vindigni.
Attesi anche i contributi di INPS Ragusa con Saverio Giunta e del segretario generale CGIL Sicilia Alfio Mannino.
Le conclusioni saranno affidate ad Alessandro Genovesi, consigliere del CNEL.
Il messaggio che arriva dal sindacato è netto: la qualità del lavoro passa dal rispetto dei contratti e dalla difesa delle regole, in un mercato sempre più frammentato.
Lascia un commento