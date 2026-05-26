Modica piange Enzo Di Raimondo, morto improvvisamente a soli 51 anni dopo un malore improvviso, probabilmente un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo. Il 51enne ieri sera si trovava nella propria abitazione quando sarebbe stato colto da un dolore improvviso. Nonostante l’immediata richiesta di aiuto al 118, intervenuto tempestivamente sul posto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
La notizia si è diffusa rapidamente in città, suscitando profondo dolore e cordoglio tra familiari, amici e conoscenti che nelle ultime ore stanno manifestando vicinanza alla famiglia.
I funerali si terranno domani, 27 maggio, alle ore 15, nella chiesa Madre di San Pietro, nel centro storico di Modica. Nelle ultime ore numerosi messaggi di cordoglio stanno comparendo anche sui social, dove amici e conoscenti ricordano il 51enne con affetto.
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