Ragusa – Prosegue il Natale a Marina di Ragusa all’insegna della comunità e della solidarietà grazie alle attività promosse dalla Pro Loco Mazzarelli in collaborazione con il Comune di Ragusa, numerosi sponsor e le associazioni locali. Il ricco calendario di iniziative, iniziato il 6 dicembre, accompagnerà residenti e visitatori fino al 6 gennaio con eventi pensati per tutte le età e capaci di valorizzare tradizione cultura e condivisione.

Il nuovo anno si aprirà con il tradizionale Tuffo di Capodanno in programma giovedì 1 gennaio in piazza Dogana. Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 11; il tuffo in mare alle 11.30 e a seguire il brindisi augurale alle ore 12.

“Come da tradizione i partecipanti indosseranno costume da bagno e cappello di Babbo Natale salutando l’arrivo del nuovo anno con un bagno collettivo nelle acque della splendida spiaggia iblea tra gli applausi di turisti e curiosi pronti a immortalare uno dei momenti più simbolici delle festività a Marina di Ragusa“, dichiara il presidente della Pro Loco Mazzarelli Tonino Gulino.

Il Tuffo di Capodanno è ormai un appuntamento fisso del cartellone natalizio e rappresenta un gesto simbolico di buon auspicio capace di unire la comunità in un momento di festa e partecipazione. “Per questa edizione abbiamo deciso di legare l’iniziativa al Programma UNICEF di contrasto alla malnutrizione infantile, a sostegno del Comitato Provinciale UNICEF di Ragusa. Per l’occasione è possibile aderire al messaggio “Un tuffo con il cuore” con donazione libera, contribuendo così a un’importante causa di solidarietà“, aggiunge Tonino Gulino.