Modica – Continuano a mietere successi gli atleti del Calabrese Fighiting Team Modica che chiudono con prestazioni e risultati eccellenti il 2025. Domenica scorsa, infatti, gli allievi di Valeria Calabrese hanno ottenuto tre medaglie d’oro ai campionati regionali Figh 1 che si sono disputati al “PalaTricomi” di Rosolini.

Nelle categorie 65kg e 70kg, arrivano le conferme e il titolo di campione regionale rispettivamente per Francesco Girasa e Ahmed Mohamed.

La sorpresa per il team modicano, invece, arriva nella categoria 47kg cadetti, dove con un exploit Giacomo Manilla haconquista il gradino più alto del podio battendo nettamente tutti i suoi pari peso incontrati fino alla conquista del titolo.

“Girasa e Mohamed – dichiara soddisfatta Valeria Calabrese – sono ormai delle certezze e sono sempre più convinta di poter ambire e competere a livelli più alti. Manilla – continua – invece ha dimostrato di essere un vero Fighter perchè, dopo la sconfitta al suo esordio, si è rimboccato le maniche ed è riuscito a fare un salto di qualità che non si vede spesso. Sono moto orgogliosa delle sue prestazioni e – conclude Valeria Calabrese – di quelle di tutta la squadra”.