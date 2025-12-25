Ragusa – Alla Maison GoDoT si festeggiano i Natali di tutto il mondo. Sabato 27 alle ore 19.30 e domenica 28 dicembre alle ore 18.00, i giovani attori junior del laboratorio teatrale della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, guidati da Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, porteranno in scena “Un mondo di Natale”, uno spettacolo dedicato alle tradizioni natalizie di diversi Paesi, raccontate attraverso lo sguardo puro e curioso dei bambini.

Dalla penna di Federica Bisegna, che firma adattamento, testo e costumi, con la regia di Vittorio Bonaccorso, le canzoni di Alessio Barone, nasce una favola scenica che attraversa il pianeta alla scoperta di usanze, canti e costumi lontani e affascinanti: alcuni buffi, altri inaspettati, altri ancora “strani”, ma tutti accomunati dallo stesso spirito di gioia, condivisione e meraviglia che rende unico il periodo natalizio. Tra colori, musica e sorrisi, tra sorprese e poesia, il pubblico sarà trasportato in un viaggio divertente e coinvolgente attraverso le più curiose tradizioni natalizie del mondo.

Pur cambiando volto a seconda dei luoghi, ogni Natale custodisce un messaggio universale di pace, amore e speranza. I piccoli interpreti, guidati dagli attori Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, con la collaborazione di Mattia Zecchin, diventano i narratori ideali di questo racconto corale e luminoso, capace di unire culture e generazioni nel segno della meraviglia.

«Abbiamo provato a raccontare il Natale con gli occhi dei bambini di tutto il mondo, con tradizioni molto diverse dalle nostre – spiegano i direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – I nostri junior vi condurranno in un viaggio colorato e divertente, dove ogni storia, per quanto diversa, è avvolta da una nuvola magica di spirito natalizio. È stato davvero importante ottenere dai piccoli attori un risultato così intenso e sincero. Lavorare con i bambini ti riempie di verità: ogni prova è un momento di crescita e di sanissimo divertimento».