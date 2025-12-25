Modica – Una notizia dolorosa scuote la comunità di Modica proprio nel giorno di Natale. E’ morto all’età di 49 anni Simone Cicero, figura iconica dello sport locale e storico presidente della Pro Volley Team Modica. Cicero ha combattuto con estrema dignità e coraggio contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Con la sua scomparsa, il mondo del volley perde un pilastro fondamentale. Cicero non è stato solo un dirigente, ma un vero motore per la crescita della disciplina nel territorio, dedicando anni di impegno costante alla formazione delle giovani leve. Sotto la sua presidenza, la Pro Volley Team è diventata un punto di riferimento non solo agonistico, ma anche educativo, riflettendo i valori di lealtà e passione che lo hanno sempre contraddistinto.

La notizia della sua dipartita si è diffusa rapidamente, lasciando amici, familiari e conoscenti nello sconforto. Simone Cicero era stimato per quella rara capacità di coniugare la competenza professionale a una profonda umanità.

Il ricordo sui social: In queste ore, le piattaforme social sono sommerse da messaggi di addio. Atleti, colleghi e semplici cittadini stanno condividendo ricordi e pensieri per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale e sportivo modicano.

La città si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profonda sofferenza, ricordando un uomo di sani valori che ha servito la sua comunità attraverso lo sport fino all’ultimo.