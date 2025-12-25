Maltempo in Sicilia. L’instabilità atmosferica non abbandona la Sicilia nemmeno per la giornata di venerdì 26 dicembre. Secondo le analisi del meteorologo Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, il giorno di Santo Stefano sarà caratterizzato da un cielo capriccioso che richiederà ancora una volta l’uso dell’ombrello in diverse zone della regione.
La giornata si aprirà con una spiccata variabilità su tutto il territorio. Tuttavia, il peggioramento più significativo è atteso tra il pomeriggio e la serata, con i fenomeni piovosi che si concentreranno con maggiore insistenza sui settori orientali dell’Isola.
Nelle restanti aree della Sicilia non mancheranno le nubi, con il rischio di piogge sparse e irregolari che potrebbero manifestarsi a partire dalle ore pomeridiane, rendendo il clima instabile fino a fine giornata.
Nonostante il maltempo, non sono previste variazioni di rilievo sul fronte delle colonnine di mercurio: le temperature resteranno stazionarie, senza aumenti o diminuzioni sensibili.
Per quanto riguarda la ventilazione e lo stato dei bacini:
- Venti: La circolazione sarà caratterizzata da correnti moderate provenienti dai quadranti orientali, con possibili rinforzi locali.
- Mari: Il moto ondoso resterà sostenuto; i mari siciliani risulteranno infatti mossi o molto mossi, consigliando cautela per le attività diportistiche.
