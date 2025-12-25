Il panorama fiscale italiano si arricchisce di un nuovo strumento di regolarizzazione: la Rottamazione Quinquies. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, questa misura permette di chiudere definitivamente i conti con il Fisco per i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
L’obiettivo è offrire ai contribuenti un percorso semplificato per estinguere i debiti legati a imposte, tributi, contributi INPS e sanzioni amministrative, eliminando il peso di interessi e sanzioni aggiuntive.
I benefici: cosa viene cancellato
Aderire alla definizione agevolata garantisce un risparmio immediato e consistente. Chi sceglie questa strada dovrà versare esclusivamente la quota capitale del debito. Vengono invece azzerati:
- Le sanzioni pecuniarie.
- Gli interessi di mora.
- L’aggio di riscossione.
Termini e modalità di pagamento
Il calendario della Quinquies è già delineato e prevede passaggi obbligati tramite i canali digitali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
- Presentazione domanda: la finestra per l’invio telematico si aprirà il 20 gennaio 2026 e si chiuderà il 30 aprile 2026.
- Opzione saldo unico: il pagamento integrale deve avvenire entro il 31 luglio 2026.
- Opzione rateizzazione: è possibile dilazionare il debito in un massimo di 54 rate bimestrali (un piano di 9 anni). Ogni rata deve avere un importo minimo di 100 euro. Le prime scadenze del 2026 sono fissate per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Sulle rate successive alla prima si applica un tasso di interesse annuo.
Lo “scudo” contro i pignoramenti
Uno dei vantaggi più rilevanti per professionisti e imprese è la protezione immediata che scatta al momento dell’invio della domanda. Una volta inoltrata la richiesta online:
- Vengono bloccate le nuove procedure esecutive.
- Sono sospesi i fermi amministrativi, le ipoteche e i pignoramenti già avviati (purché non giunti alla fase finale di vendita).
- Il contribuente smette di essere considerato inadempiente, facilitando la gestione finanziaria e operativa della propria attività.
Pianificazione e strategia
Sebbene la misura sia molto vantaggiosa, richiede un’attenta analisi della propria sostenibilità economica. È consigliabile valutare, possibilmente con il supporto di un consulente, se la propria liquidità permetta un pagamento immediato o se sia necessario optare per la dilazione a lungo termine, tenendo conto dell’incidenza degli interessi.
In sintesi, la Rottamazione Quinquies rappresenta un’occasione concreta per ripulire la propria posizione fiscale, recuperando serenità e solidità economica attraverso un iter burocratico snello e interamente digitale.
