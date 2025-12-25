Il panorama fiscale italiano si arricchisce di un nuovo strumento di regolarizzazione: la Rottamazione Quinquies. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, questa misura permette di chiudere definitivamente i conti con il Fisco per i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

L’obiettivo è offrire ai contribuenti un percorso semplificato per estinguere i debiti legati a imposte, tributi, contributi INPS e sanzioni amministrative, eliminando il peso di interessi e sanzioni aggiuntive.

I benefici: cosa viene cancellato

Aderire alla definizione agevolata garantisce un risparmio immediato e consistente. Chi sceglie questa strada dovrà versare esclusivamente la quota capitale del debito. Vengono invece azzerati:

Le sanzioni pecuniarie.

Gli interessi di mora.

L’aggio di riscossione.

Termini e modalità di pagamento

Il calendario della Quinquies è già delineato e prevede passaggi obbligati tramite i canali digitali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

Presentazione domanda : la finestra per l’invio telematico si aprirà il 20 gennaio 2026 e si chiuderà il 30 aprile 2026 .

: la finestra per l’invio telematico si aprirà il e si chiuderà il . Opzione saldo unico : il pagamento integrale deve avvenire entro il 31 luglio 2026 .

: il pagamento integrale deve avvenire entro il . Opzione rateizzazione: è possibile dilazionare il debito in un massimo di 54 rate bimestrali (un piano di 9 anni). Ogni rata deve avere un importo minimo di 100 euro. Le prime scadenze del 2026 sono fissate per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Sulle rate successive alla prima si applica un tasso di interesse annuo.

Lo “scudo” contro i pignoramenti

Uno dei vantaggi più rilevanti per professionisti e imprese è la protezione immediata che scatta al momento dell’invio della domanda. Una volta inoltrata la richiesta online:

Vengono bloccate le nuove procedure esecutive.

Sono sospesi i fermi amministrativi, le ipoteche e i pignoramenti già avviati (purché non giunti alla fase finale di vendita).

Il contribuente smette di essere considerato inadempiente, facilitando la gestione finanziaria e operativa della propria attività.

Pianificazione e strategia

Sebbene la misura sia molto vantaggiosa, richiede un’attenta analisi della propria sostenibilità economica. È consigliabile valutare, possibilmente con il supporto di un consulente, se la propria liquidità permetta un pagamento immediato o se sia necessario optare per la dilazione a lungo termine, tenendo conto dell’incidenza degli interessi.

In sintesi, la Rottamazione Quinquies rappresenta un’occasione concreta per ripulire la propria posizione fiscale, recuperando serenità e solidità economica attraverso un iter burocratico snello e interamente digitale.