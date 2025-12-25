Vittoria – Il “Canto di Natale” di Charles Dickens, uno dei cavalli di battaglia della Compagnia G.o.D.o.T., che da undici anni emoziona pubblici di tutte le età, approda al Teatro Vittoria Colonna di Vittoria. Lo spettacolo sarà in scena giovedì 26 dicembre alle ore 17.30, a ingresso libero, su iniziativa del Comune di Vittoria nell’ambito del programma delle festività natalizie. L’appuntamento si inserisce inoltre in un clima di collaborazione con la direzione artistica del Teatro Vittoria Colonna, guidata da Tiziana Bellassai, con la quale la Compagnia G.o.D.o.T. ha contribuito alla costruzione del cartellone e ha preso parte attivamente alla serata di presentazione della stagione, accolta con grande entusiasmo dal pubblico.

Il “Canto di Natale” porta sul palco la storia senza tempo di Ebenezer Scrooge e dei valori autentici del Natale. Nelle atmosfere della Londra dell’Ottocento, la narrazione prende vita nella forma del recital a sei voci. Al centro, la struggente interpretazione di Scrooge affidata a Vittorio Bonaccorso, che restituisce tutta la complessità e l’umanità di un uomo avaro e solitario, guidato nella notte di Natale in un viaggio tra passato, presente e futuro. Un percorso umano e spirituale che lo condurrà alla riscoperta della memoria, dell’empatia e della solidarietà, trasformando profondamente il suo sguardo sul mondo e sugli altri. Accanto a lui, sul palco Federica Bisegna, Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii e Lorenzo Pluchino, con il cameo dei piccoli Amelia Gurrieri, Anna Aurora Nobile, Sara Mirabella e Victor Amariei, allievi del Lab Junior della Compagnia G.o.D.o.T. per un racconto corale essenziale ed evocativo, diventato nel tempo uno degli spettacoli più rappresentativi della compagnia. Adattamento a cura di Federica Bisegna, regia e scelte musicali curate da Vittorio Bonaccorso. Collaborazione di Mattia Zecchin.

«Canto di Natale è uno spettacolo che ci accompagna da undici anni e che continua a rinnovarsi grazie all’incontro con nuovi luoghi e nuovi pubblici – dichiarano i direttori artistici della Compagnia G.o.D.o.T., Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso – Portarlo al Teatro Vittoria Colonna, in un contesto di collaborazione che ci onora, conferisce a questo appuntamento un valore ancora più speciale». Informazioni al numero 328 2553313.