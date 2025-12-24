Modica – “Sono già disponibili per il ritiro i voucher di Natale 2025. Si tratta di misure di sostegno alimentare e di solidarietà ai cittadini in condizioni di disagio economico e/o stato di bisogno destinati ai residenti a Modica in possesso dei requisiti previsti”. Lo annuncia il sindaco di Modica Maria Monisteri.

Ne sono destinatari i nuclei familiari composti da un unico componente, da 2 a 4 componenti e da oltre 4 componenti. I voucher sono disponibili al ritiro da oggi presso gli uffici dei Servizi Sociali in via Resistenza Partigiana 38/40 Palazzo AZASI e possono essere ritirati tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30. I voucher devono essere spesi entro e non oltre il 17 gennaio 2026 presso i supermercati accreditati”