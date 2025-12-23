Vittoria – Il Gruppo Consiliare DC di Vittoria esprime forte perplessità e preoccupazione per il video recentemente diffuso dall’assessore ai Lavori Pubblici del Partito Democratico, girato all’interno del cantiere del palazzetto dell’Emaia. Nel filmato, l’assessore si mostra con toni autocelebrativi mentre illustra la presenza di riscaldamenti e docce. Si tratta di elementi che rappresentano dotazioni obbligatorie per legge in qualsiasi impianto sportivo e che, pertanto, non possono essere presentati come risultati straordinari dell’azione amministrativa.

Riteniamo questo tipo di comunicazione inopportuna e fuorviante, soprattutto alla luce dei gravi problemi strutturali e delle numerose opere incompiute che gravano sul settore dei lavori pubblici.

In particolare, ricordiamo che il palazzetto dell’Emaia è stato realizzato in una collocazione sbagliata, andando a occupare l’unica area di sgombero della Protezione Civile all’interno della struttura. Una scelta che evidenzia l’assenza dei necessari saggi tecnici preliminari e una programmazione approssimativa.

Permangono inoltre criticità rilevanti su opere strategiche per la città:

le torri faro del campo sportivo “Cosimo”, già finanziate grazie all’intervento del deputato Abate, risultano ancora non ristrutturate, lasciando l’impianto sportivo inutilizzabile in molte fasce orarie;

l’asilo di via Neghelli è stato sbloccato grazie al lavoro della Commissione Assetto e Territorio e all’impegno del gruppo consiliare DC, senza alcun merito diretto dell’Assessorato ai Lavori Pubblici;

Monte Calvo resta fermo, simbolo di promesse elettorali disattese;

Palazzo Ricca è stato finanziato in modo insufficiente, impedendo una ristrutturazione completa;

sul ponte di Camarina e sul porto di Scoglitti registriamo un immobilismo totale.

Dal punto di vista politico, non può essere ignorato che il Partito Democratico, pur avendo ottenuto 1.776 voti alle ultime elezioni, controlla una parte significativa della Giunta comunale senza che ciò si traduca in risultati concreti per la città. Al contrario, il gruppo DC, con cinque consiglieri comunali eletti e circa 1.500 voti raccolti senza una lista di partito, continua a lavorare con serietà e responsabilità nell’interesse esclusivo della comunità vittoriese.

Alla luce di quanto esposto, il Gruppo Consiliare DC invita l’assessore ai Lavori Pubblici a mettere da parte la propaganda e a concentrarsi finalmente sulla risoluzione dei problemi reali della città.

In caso contrario, valuti le dimissioni.