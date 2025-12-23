Dopo giorni di incertezza, l’alta pressione torna a dominare il Mediterraneo, regalando alla Sicilia una tregua dal maltempo proprio in concomitanza con le festività. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la Vigilia di Natale sarà caratterizzata da stabilità atmosferica e ampie schiarite, un quadro confermato anche dalla Protezione Civile regionale che non ha emesso alcuna allerta per la giornata di domani.

Il dettaglio delle previsioni

Gli esperti delineano uno scenario rassicurante per chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto:

Litorali Tirrenico e Ionico : cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata.

: cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Litorale Meridionale : mattinata tranquilla, ma con un progressivo aumento della nuvolosità dal pomeriggio che potrebbe sfociare in deboli piovaschi serali.

: mattinata tranquilla, ma con un progressivo aumento della nuvolosità dal pomeriggio che potrebbe sfociare in deboli piovaschi serali. Zone interne e Appennino: alternanza tra nubi sparse e schiarite, senza fenomeni di rilievo.

I venti soffieranno moderati dai quadranti sud-occidentali, mentre i mari si presenteranno da mossi, come nel Canale e Mare di Sicilia, a molto mossi, come nel Basso Tirreno. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.750 metri.

Natale al top, poi il cambiamento

Il picco del bel tempo è previsto proprio per il 25 dicembre, quando il sole sarà protagonista su quasi tutta l’Isola. Tuttavia, la tregua avrà vita breve: a partire dal weekend, le code di una perturbazione che sta colpendo il resto della Penisola raggiungeranno la Sicilia, portando un nuovo aumento dell’instabilità e piogge residue.

Temperature provincia per provincia

Le colonnine di mercurio oscilleranno tra minime frizzanti nelle zone interne e massime gradevoli sulle coste: