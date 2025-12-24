La Legge di Bilancio 2026 ha ufficializzato la nuova edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Questa misura non è un colpo di spugna generalizzato, ma un’opportunità mirata: come chiarito dal MEF, è pensata per i contribuenti che hanno dichiarato correttamente le proprie imposte ma si sono trovati nell’impossibilità di saldarle.

Quali debiti si possono rottamare?

La sanatoria riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione (ex Equitalia) nel lungo periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Cosa si paga : solo la quota capitale del debito.

: solo la quota capitale del debito. Cosa viene cancellato : sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e l’aggio (il compenso per l’esattore).

: sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e l’aggio (il compenso per l’esattore). Tasse locali e multe: possono rientrare anche i debiti con Comuni e Province come IMU, TARI e violazioni del Codice della Strada, ma la decisione finale spetta ai singoli enti locali tramite apposita delibera. Per le multe stradali, lo sconto riguarda solo interessi e aggio.

Il piano di rientro: rate e interessi

La vera novità della versione 2026 è l’estensione del piano di ammortamento, che diventa molto più lungo rispetto al passato per favorire la sostenibilità del debito.

Soluzione unica : pagamento entro il 31 luglio 2026 .

: pagamento entro il . Rateizzazione : massimo 54 rate bimestrali spalmate su 9 anni , con termine nel maggio 2035 .

: massimo spalmate su , con termine nel . Importo minimo : ogni rata non può essere inferiore a 100 euro . Questo significa che per debiti piccoli, ad esempio di 2.000 euro, non si potrà usufruire di tutte le 54 rate.

: ogni rata non può essere inferiore a . Questo significa che per debiti piccoli, ad esempio di 2.000 euro, non si potrà usufruire di tutte le 54 rate. Tasso di interesse: sulle rate successive alla prima si applica un interesse del 3% annuo.

Calendario e Scadenze 2026

I contribuenti dovranno muoversi entro date precise, utilizzando esclusivamente i canali digitali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Data Evento 20 gennaio 2026 Apertura del portale per consultare i debiti rottamabili. 30 aprile 2026 Termine ultimo per presentare la domanda di adesione online. 30 giugno 2026 L’Agenzia invia la comunicazione con le somme dovute e i bollettini. 31 luglio 2026 Scadenza per il pagamento unico o della prima rata.

Regole sulla decadenza

La tolleranza è minima: si decade dai benefici della rottamazione e torna il debito originario comprensivo di sanzioni e interessi in caso di:

Mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata.

Mancato pagamento di almeno due rate , anche non consecutive.

, anche non consecutive. Mancato saldo dell’ultima rata del piano.

Effetti immediati della domanda

Appena presentata la richiesta di adesione, il contribuente ottiene una sorta di protezione legale:

Vengono sospese le procedure esecutive non ancora giunte allo stadio finale.

non ancora giunte allo stadio finale. Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche.

Viene sospeso l’obbligo di pagare le rate di eventuali dilazioni precedenti.

È possibile ottenere il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Chi ha fallito le rottamazioni precedenti può rientrare?

Sì. La Quinquies apre le porte anche a chi è decaduto dalle vecchie sanatorie come la Rottamazione Bis, Ter e Quater, a patto che non risultasse in regola con i pagamenti della Quater alla data del 30 settembre 2025. Chi è già in regola con la Quater prosegue con il vecchio piano e non può accedere a questa nuova versione per gli stessi debiti.