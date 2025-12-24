Modica – Alla presenza di oltre duecento persone, nei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Modica, il Lions Club Modica, presieduto da Sonia Calabrese, ha premiato gli studenti che hanno partecipato all’edizione 2025 del concorso “Un poster per la pace”, dedicato al tema “Uniti come una cosa sola”. L’iniziativa ha coinvolto circa seicento alunni provenienti da sette scuole secondarie di primo grado di Modica, Ispica e Pozzallo. A fare gli onori di casa è stato il presidente della Società Operaia, Giorgio Solarino. La vincitrice della selezione locale è risultata Anna Di Martino, dell’istituto “Giacomo Albo – Giovanni XXIII” di Modica. Per gli altri istituti, i primi classificati sono stati: Davide Scollo (3G) per la “Carlo Amore” di Modica, Beatrice Pitino (3F) per la “S. Marta – Ciaceri” di Modica , Dario Scatà (3D) per la “Rogasi” di Pozzallo, Marco Colombo (2B) per la “Antonio Amore” di Pozzallo, Melina Solange Millan Lopez (2B) per la “Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica e Noemi Maucieri (2C) per la “Leonardo da Vinci” di Ispica.

“Uniti come una cosa sola “, è l’edizione numero 38 del “poster per la pace” che il Lions International ha lanciato agli studenti (11 – 14 anni, l’età dei grandi ideali) di tutto il mondo e di anno in anno questa iniziativa si è ingrandita tanto che lo scorso anno ha raggiunto la partecipazione di oltre 500.000 opere provenienti da oltre 200 nazioni di tutto il mondo, selezionate in quattro livelli: locale, distrettuale, nazionale e internazionale, con premiazione finale nella sede delle Nazioni Unite a New York. La commissione locale per la sezione grafica, che ha selezionato 140 poster, è stata presieduta dal pittore Rosario Rustico. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione. I poster vincitori per ogni scuola sono stati utilizzati per realizzare dei quadri da affiggere all’interno dell’istituto scolastico di appartenenza.

Questi i nomi dei vincitori e dei premiati.

IC GIACOMO ALBO GIOVANNI XXIII – MODICA

Per l’IC Giacomo Albo, il primo posto è stato ottenuto da Anna Di Martino (3C), vincitrice per la scuola e vincitrice assoluta del concorso locale. Al secondo posto si è classificata Marina Guarrasi (3A), mentre il terzo posto è andato a Federica Di Rosa (2C). Un attestato di partecipazione è stato assegnato a: Maria Giulia Di Rosa (3C), Miguel Angel Poidomani (2D), Anna Maria Grazia Di Martino (3C), Alessandro Galazzo (3D), Sofia Bennardo (2C), Serena Giannone (3B), Adriano Pisana (2D), Arianna Romano (3C), Nicole Adamo (2D), Noemi Fiore (3A), Vittoria Caccamo (3B), Matilde Battaglia (3E) e Sofia Cannizzaro (3E).

IC CARLO AMORE – PIANO GESÙ, MODICA

Per l’IC Carlo Amore, il primo classificato è stato Davide Scollo (3G), vincitore per la scuola. Il secondo posto è andato a Sofia Blanco (2A) e il terzo a Gioele Cappello Rizzarello (1A). Sono stati assegnati due premi speciali: Maria Vittoria Strazzeri (3H) per la tecnica e Francesco Giurdanella (3A) per merito speciale.

Un attestato di partecipazione è stato assegnato a: Silvia Nicastro (1H), Nicolò Maria Lasagna (1H), Miriam Denaro (3F), Giada Vicari (3H), Vincenzo Savarino (2H), Lorena Amore (2A), Davide Stracquadanio (1B), Ludovica Ruffino (1B), Sofia Maria Garrafa (1B), Cloe Giurdanella (1A), Elena Sofia Iacono Campozano (1A), Maria Cristina Falco (2C), Noelia Carpino (2C), Giuseppe Poidomani (2C), Sofia Iachininoto (2C), Brigida Garrafa (2C) e Noemi Simone (2C).

IC S. MARTA – CIACERI, MODICA

Per l’IC S. Marta – Ciaceri, la vincitrice per la scuola è stata Beatrice Pitino (3F). Il secondo posto è andato a Filippo Scatà (3F) e il terzo a Leonardo Brafa (3B). Un premio speciale è stato attribuito a Sara Savarino (2B).

Hanno ricevuto l’attestato di partecipazione: Diego Garaffa (3B) e Vincenzo Firullo (3B).

IC GIUSEPPE ROGASI – POZZALLO

Per l’IC Rogasi, il primo posto è stato conquistato da Dario Scatà (3D), vincitore per la scuola e secondo classificato ex aequo a livello provinciale. Il secondo posto è andato a Diego Maria Tringali (3D) e il terzo a Giada Amore (3E). Un attestato di partecipazione è stato assegnato a: Francesco Ruta (2D), Emanuel Fava (3D), Alberto Francesco Pisana (3D), Kimberly Iozia (3E), Amèlie Rinzivillo (1D), Dahlia Cannata (3F), Emma Iozzia (2D), Aurora Maria Rendo (2D), Viola Sudano (2E), Clarissa Maria Adamo (2C), Marta Battaglia (3D), Azzurra Giannone (2D), Yahya Naamene (3F), Bianca Savarino (2C), Aurora Sina (2A), Carlo Andrea Tringali (2B), Vittoria Cannata (2C), Giulia Cannata (3A), Aurora Galazzo (3D), Carmelo Giurato (3D), Giulia Scalone (3D) e Chiara Bonfante (2C).

IC ANTONIO AMORE – POZZALLO

Per l’IC Antonio Amore, il primo posto è stato assegnato a Marco Colombo (2B), vincitore per la scuola e secondo classificato ex aequo a livello provinciale. Il secondo posto è andato a Stefano Savarino (2A) e il terzo a Daniele Impalà (3A). Un premio speciale è stato attribuito a Liubov Bilenets (3B). Un attestato di partecipazione è stato assegnato a: Aurora Geremia (2A), Giorgia Albulete (2C), Daniele Impalà (3A), Ruoxi Yu (2C), Rossella Livia (2B), Giulia Rubino (1B), Viviana Cannata (2A), Nicole Barrera (3B), Oscar Carbonaro (3B), Arturo Campanella (1C), Simone Santaera (1C), Samuele Cintoli (1B), Shaira Caschetto (2D), Tianxi Li (3A), Salvatore Ferranti (3C), Samuele Sortino (3C), Aurora Iaci (3D), Nicole Armenia (3D), Miriam Palazzolo (2D), Giuseppe Galazzo (3C) e Simone Gennaro (3C).

IC PADRE PIO DA PIETRELCINA – ISPICA

Per l’IC Padre Pio, il primo posto è stato assegnato Melina Solange Millan Lopez (2B), vincitrice per la scuola. Il secondo posto è stato ottenuto da Dorotea Cocciro (2A) e il terzo da Miria Avveduto (2B). Un attestato di partecipazione è stato assegnato a: Alessandra Migliore (2A), Mohamed Amine Ouardane (2C), Federica Maria Sigona (2A) e Saverio Giardina (2B).