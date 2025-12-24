Modica – ll Senatore Salvo Sallemi (vice capogruppo di Fratelli d’Italia) annuncia l’inserimento nella manovra di bilancio di importanti risorse per la pianificazione strategica del territorio ibleo, destinate a Comuni ed enti. I fondi, frutto dell’ascolto attento delle istanze provenienti dai territori, consentiranno di realizzare interventi mirati da parte dei Comuni e di valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e culturale delle comunità.

“Dall’ascolto del territorio – dichiara il Senatore Sallemi – abbiamo portato all’attenzione del Parlamento e del Governo diverse esigenze, oggi tradotte in concrete risorse economiche. Questi stanziamenti permetteranno di porre in essere azioni virtuose, rispondendo alle specificità di ogni realtà locale. Come nel caso della Parrocchia di San Giovanni Battista a Vittoria, dove i fondi saranno destinati a tutelare un patrimonio artistico e architettonico di assoluto pregio”.

“Ancora una volta – prosegue Sallemi – assolvo alla mia funzione di ponte di collegamento tra il collegio elettorale e Roma, garantendo che le voci dei territori siano ascoltate e concretamente sostenute. L’attenzione del Governo Meloni resta massima e costante verso le esigenze delle comunità locali, in un’ottica di sviluppo equilibrato e di reale sussidiarietà”.

Nello specifico sono stati stanziati complessivamente per il 2026 e il 2027: 200mila euro per la Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria, 200mila euro per il Comune di Comiso, 230mila euro per quello di Acate, 70mila euro per il Comune di Santa Croce Camerina, 200mila euro per il Comune di Vittoria a cui si aggiungono 200mila euro per la Parrocchia San Giovanni Battista di Vittoria.

“Questi investimenti – conclude il Senatore – testimoniano la volontà del Governo di accompagnare gli enti locali e le istituzioni culturali e religiose in un percorso di crescita. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare specie per gli enti locali e l’impegno è massimo al fine di trovare soluzioni e prospettive”.