Comiso – “Connessioni Studentesche – Premiazione delle Eccellenze di Comiso”. “Un pomeriggio dedicato ai nostri ragazzi, al talento, all’impegno e ai risultati che rendono orgogliosa l’intera comunità”. A dichiararlo, l’assessore alla pubblica istruzione, Giusi Cubisino, e il sindaco, Maria Rita Schembari.

“115 studenti, bambini e ragazzi, si sono incontrati al teatro Naselli per celebrare le eccellenze di Comiso, valorizzando percorsi di crescita, passione e partecipazione – dichiara l’assessore -. Un evento promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con la Pro Loco di Comiso, insieme alle istituzioni scolastiche e alle realtà del territorio, perché investire nei giovani significa costruire il futuro. Questi giovani sono stati premiati per il talento, la passione e l’impegno in ambiti fondamentali come l’arte, la musica, il teatro e lo sport.

Per noi – continua l’assessore Cubisino – la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio dove ogni studente può scoprire e coltivare le proprie inclinazioni. Valorizzare queste eccellenze, significa riconoscere il lavoro quotidiano degli studenti e delle famiglie e di tutto il mondo “scuola”. L’evento, oltre che ad essere fortemente voluto dall’assessorato alla pubblica istruzione, è stato realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Comiso, nella persona della Presidente, la prof.ssa Maria Stella Micieli che ringrazio, con tutte le Dirigenti Scolastiche e dei referenti a cui rivolgo un grande plauso per l’impegno e la partecipazione, del Provveditore agli Studi, la dott.ssa Daniela Mercate che, per motivi di salute, è stata rappresentata da Tiziana Bellassai, il capitano dell’Olympia Basket, Carmelo Iurato, il Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Avv. Karis Pace, i consiglieri e la giunta. Abbiamo premiato tutte le scuole di Comiso – ancora l’assessore- compreso l’istituto superiore Giosuè Carducci. Infine – conclude Giusi Cubisino – un ringraziamento va a tutti gli ospiti presenti, quali Manuel Manfrè che ha presentato l’evento, quelli che si sono esibiti, Filippo Cavolina, Paola Iacono, Marta La Rosa della Meo Scool, a tutti gli uffici comunali della pubblica istruzione e dello spettacolo per l’ottima organizzazione, e ai ragazzi del Servizio Civile”.

“Occasioni come quella della premiazione delle Eccellenze – aggiunge il sindaco Maria Rita Schembari- ci offrono l’opportunità di riflettere su un fatto fondamentale: a volte tendiamo ad essere troppo sbrigativi e a valutare i nostri alunni, i nostri figli, semplicemente con un numero, un voto. Invece, essi dimostrano con le loro passioni, con le loro eccellenze in ambiti altri, rispetto a quelli meramente scolastici, di essere un universo così ampio, così profondo da meritare la nostra sosta, la nostra attenzione, la nostra analisi, il nostro compiacimento e il nostro plauso”.