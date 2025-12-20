Ragusa – Il Senatore Salvo Sallemi, vice capogruppo di FdI e componente della Commissione Antimafia, esprime il suo plauso per l’importante operazione di sequestro preventivo di beni avvenuto a Vittoria per un valore di circa 20 milioni di euro, eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania in collaborazione con la Questura di Ragusa.
“Questa significativa operazione, che colpisce un soggetto contiguo a ‘Cosa Nostra Vittoriese’ già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, dimostra con i fatti la costante e determinata presenza dello Stato nella lotta alle organizzazioni criminali”, dichiara il Senatore Sallemi.
“Andare a colpire il patrimonio, il vero motore economico della criminalità organizzata, significa recidere le radici finanziarie del potere mafioso. L’operazione odierna conferma l’efficacia degli strumenti di prevenzione patrimoniale e conferma lo che Stato c’è, è vigile sul territorio e non arretra di un millimetro”.
