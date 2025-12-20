Il vortice di bassa pressione di origine afro-mediterranea continua a stazionare sull’Isola, mantenendo condizioni di forte instabilità. Secondo l’ultimo aggiornamento di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia (vedi foto), la giornata di domani, domenica 21 dicembre, vedrà la formazione di una linea temporalesca particolarmente attiva sui settori orientali e meridionali.
Proprio a causa di questo peggioramento, la Protezione Civile della Sicilia ha confermato lo stato di allerta gialla per le zone joniche e sud-orientali della regione ed in particolare per le province di Ragusa, Siracusa e Catania.
La giornata domenicale sarà caratterizzata da una distribuzione irregolare ma insistente dei fenomeni:
- Mattinata: l’instabilità si concentrerà lungo il versante orientale. Sono attesi possibili temporali localmente intensi sulle zone sud-orientali. Piogge più deboli interesseranno i settori meridionali, mentre sul resto dell’Isola prevarrà una spessa coltre di nubi.
- Pomeriggio: previsto un ulteriore peggioramento. I fenomeni si intensificheranno tra le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Piogge sparse raggiungeranno anche il centro e l’ovest della Sicilia, mentre il versante settentrionale vedrà precipitazioni meno consistenti.
- Serata: inizieranno le prime schiarite a partire dalle zone occidentali. Tuttavia, le piogge continueranno a cadere sul resto della regione, seppur in forma più isolata e meno frequente sui versanti interni e settentrionali.
Temperature, Venti e Mari
- Temperature: la colonnina di mercurio non subirà scossoni, mantenendo valori stazionari in linea con le medie stagionali.
- Venti: la ventilazione resterà dai quadranti orientali, con intensità tra debole e moderata. Attenzione a raffiche più decise previste sul Mar Tirreno e nello Stretto di Sicilia.
- Mari: il moto ondoso resterà sostenuto. I bacini risulteranno generalmente mossi, con lo Stretto di Sicilia e il Tirreno che potrebbero presentarsi localmente molto mossi.
