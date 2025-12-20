Ragusa – Il Consiglio comunale di Ragusa ha approvato, con voto favorevole, la mozione presentata dal consigliere comunale Federico Bennardo volta a candidare il Comune di Ragusa come municipalità ospitante per il ciclo 2026 del programma TIPS4Ukraine.

Il programma TIPS4Ukraine, che ha già ottenuto grande successo nell’edizione 2025 accogliendo 44 rappresentanti ucraini da 22 municipalità in 13 Stati membri dell’Ue, promosso dal comitato europeo delle Regioni, mira a rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni europee e quelle ucraine, favorendo lo scambio di competenze e buone pratiche per la ricostruzione e la ripresa locale e regionale in Ucraina.

“Sono orgoglioso – dichiara Bennardo – che la mia città abbia condiviso e supportato questa iniziativa e ringrazio per questo il ruolo trasversale avuto dai colleghi. La partecipazione al programma TIPS4Ukraine rappresenta prima di tutto un gesto concreto di solidarietà istituzionale verso un Paese colpito dalla guerra che sarà impegnato in un arduo processo di ricostruzione, ma anche un’importante occasione di arricchimento professionale e culturale per i nostri uffici comunali, grazie allo scambio di esperienze con amministratori e tecnici ucraini. Ragusa potrà inoltre valorizzare le proprie competenze e rafforzare il proprio profilo europeo anche con l’aiuto delle scuole e delle associazioni insistenti sul territorio. Infine, mediante il coinvolgimento delle imprese locali anche un’opportunità per la creazione di partnership”. La candidatura adesso sarà formalmente presentata in seno ai canali ufficiali dedicati al programma europeo.