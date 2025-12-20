Ragusa – Lodevole iniziativa quella dell’Associazione Nazionale Volontari Vigili del Fuoco (A.N.VV.F.V.) che nelle giornate di venerdì 19 e lunedì 22, con un gesto di sensibile solidarietà, porteranno doni ai piccoli pazienti ricoverati presso i reparti di pediatria degli ospedali Giovanni Paolo II di Ragusa e Maggiore di Modica. In tali date i due nosocomi saranno avvolti da un’atmosfera natalizia speciale grazie alla presenza di Babbo Natale in persona, accompagnato dai coraggiosi cani della Squadra Cinofila A.N.VV.F.V.

​L’evento è pensato per unire l’emozione della consegna dei doni alla serenità offerta dalla Pet Therapy, portando un momento di evasione e allegria ai bambini costretti a trascorrere le festività in ospedale.

​”Il Natale è un momento di vicinanza e speranza,” dichiara Antonio Sabellini, Rappresentante dell’ A.N.VV.F.V. – “La presenza dei nostri cinofili, insieme a Babbo Natale, vuole essere un piccolo gesto per dimostrare ai bambini e alle loro famiglie che la nostra comunità è al loro fianco, anche nei momenti difficili.”

​I doni che verranno distribuiti sono stati offerti grazie alla generosità di due eccellenze del territorio: la Pasticceria Adamo di Modica e la Beddamatri di Portopalo. Le loro prelibatezze e i loro contributi renderanno la giornata ancora più dolce per i piccoli degenti.

​La visita è stata organizzata in stretta collaborazione con le Direzioni Sanitarie degli ospedali per garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza dei pazienti. (da.di.)