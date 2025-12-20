Vittoria – Gli agenti del Commissariato P.S. di Vittoria hanno tratto in arresto, in flagranza, un uomo di 32 anni, residente in città, noto per i suoi pregiudizi specifici, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio predisposto nei pressi di Piazza Barbagallo, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, gli operatori che in abiti civili si erano all’uopo appostati, hanno assistito alla cessione ad un minore di 12 involucri di hashish, per un peso complessivo di 8 grammi.

Pertanto, gli agenti sono prontamente intervenuti, bloccando i due, che sono stati sottoposti a perquisizione personale; mentre la sostanza stupefacente è stata recuperata dopo che il minore l’aveva riposta in un marsupio, l’uomo è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose e della somma di 55 euro e, presso la sua abitazione, sono stati rinvenuti due coltelli con tracce della medesima sostanza, verosimilmente utilizzati per predisporre le dosi da confezionare.

Nel corso dell’attività, è emerso il coinvolgimento del minorenne, di anni 16, nell’attività di spaccio, per cui, mentre l’uomo è stato cui è stato denunciato in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, il minore è stato deferito in stato di libertà per lo stesso reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania.