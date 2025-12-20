Scicli – Un traguardo che profuma di storia e dedizione quello raggiunto a Scicli da Giovanni Vanasia e Giovanna Mirabella, che nella giornata di ieri hanno celebrato l’invidiabile traguardo dei 60 anni di matrimonio.

Circondati dall’affetto di figli, nipoti e amici di una vita, la coppia ha rinnovato una promessa che dura da sei decenni, diventando un esempio luminoso per l’intera comunità locale.

Durante i festeggiamenti, i coniugi Vanasia hanno voluto condividere una riflessione profonda sul percorso fatto mano nella mano dal 1965 a oggi. Lontani dalla retorica delle favole, Giovanni e Giovanna hanno indicato nella quotidianità la chiave del loro legame:

“La ricetta per l’amore perfetto non esiste. Esiste però la scelta consapevole di amarsi, rispettarsi e darsi forza ogni giorno. Il vero segreto è la volontà di restare uniti, affrontando le sfide della vita come una squadra.”