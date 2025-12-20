Scicli – Il Comune di Scicli rende noto che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per la serata odierna, il concerto del cantante Pago, in programma questa sera( sabato 20 dicembre)a Donnalucata, nell’ambito della rassegna “Vivi le Borgate – Natale a Scicli”, è rinviato a data da destinarsi.
La decisione è stata assunta al fine di garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti e degli operatori coinvolti. La nuova data dell’evento verrà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune. L’amministrazione si scusa per il disagio e ringrazia per la comprensione.
