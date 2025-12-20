Ragusa – Un bilancio positivo sotto ogni aspetto. Ieri nella sede di via Nicastro a Ragusa si è tenuta l’assemblea annuale dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Ragusa, un’occasione per tracciare un bilancio dell’anno che sta volgendo al termine e fissare gli obiettivi per il futuro. “Quando mi sono insediato- ha detto il presidente dell’Ordine Roberto Zelante- mi sono posto due obiettivi fondamentali: far diventare questa sede una casa aperta a tutti i medici della provincia e coinvolgere il più possibile i nostri giovani iscritti.

Oggi posso dire che abbiamo ottenuto ottimi risultati: nel corso di quest’anno sono state tante le iniziative organizzate e ospitate nella nostra sede dove si sono tenuti diversi eventi di grande caratura culturale e scientifica”. In occasione dell’assemblea di ieri sono stati invitati i giovani appena laureati ed hanno prestato giuramento 24 nuovi iscritti all’Ordine. Un momento importante è stato poi dedicato ai medici che sono andati nelle scuole a tenere lezioni sulla curvatura biomedica. “Si tratta- ha aggiunto Zelante- di una iniziativa molto importante finalizzata a stimolare e incuriosire i giovani studenti rispetto alle materie mediche. In un momento storico in cui si registra una carenza cronica di personale nell’ambito sanitario, credo che si debba partire proprio dai giovanissimi ed è per questo che stiamo puntando molto su questo progetto”.